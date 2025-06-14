Hamaney’in Evi Koruma Kalkanıyla Güvende

İsrail ile İran Arasındaki Gerilimin Yeni Aşaması

HAVA SALDIRILARINDA YENİ DALGALAR

İsrail ile İran arasındaki gerginlik, kapsamlı hava saldırılarıyla farklı bir seviyeye ulaştı. İsrail’in İran’a yönelik nükleer tesisler, balistik füze üretim merkezleri ve askeri güçleri hedef alan saldırıları, bölgedeki gerilimi artırdı. Sabah saatlerinde İsrail’in yeni bir saldırı dalgası başlattığına dair iddialar gündeme geldi. Bu gelişmeler üzerine İran’da üst düzey yetkililerin güvenliği için en yüksek alarm durumu ilan edildi.

HAMANEY’İN TAHLİLESİNE ZARAR VERİLDİ

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in evi, gerçekleştirilen İsrail saldırılarında hasar gördü. Bu olay sonrasında, güvenlik güçlerinin büyük bir kısmı Hamaney’in evi ve çevresindeki bölgeye yönlendirilerek güvenlik önlemleri artırıldı.

KORUMA ÖNLEMLERİ ALINDI

Yetkililer, Hamaney’in evinin çevresinde bir koruma kalkanı kurulduğunu ve İran hava savunma sistemlerinin sürekli olarak devrede olduğunu açıkladı.

ÜST DÜZEY HEDEF ALINDI

İsrail’in 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılarda üst düzey İranlı isimler hedef alındı. Saldırılarda İran’ın en büyük kaybı, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri oldu. Bunun yanı sıra, 6 nükleer bilimcinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

YENİ KOMUTAN ATANMIŞTIR

Reuters’a açıklama yapan iki kaynak, İsrail’in en az 20 İranlı üst düzey komutanı öldürdüğünü bildirdi. İran lideri Ali Hamaney, hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’yi atadı. Saldırıda yaşamını yitiren bilim insanları arasında Feridun Abbasi, İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak görev yapmış ve 2010’da düzenlenen suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Diğer bir bilim insanı olan Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevindeydi. İsrail tarafı, İran’a gerçekleştirilen saldırıda ölen üst düzey isimlerin listesinin uzun ve çeşitlilikte olduğunu iddia etti.