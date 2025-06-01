“Hamas, A.B.D’nin Ateşkes Önerisini Yanıtladı”

İsrail, Gazze’ye karşı başlattığı saldırıları aralıksız sürdürüyor. Şu an itibarıyla 54 bine yakın masum insanın yaşamını yitirmesine neden olan İsrail, ateşkes taleplerine kayıtsız kalmayı tercih ediyor. Son gelişmeler, Gazze’deki masumların kurtulması ümidiyle yapılması muhtemel bir ateşkese dair beklentileri artırmıştı, fakat durum şu anda çıkmaza girmiş durumda.

HAMAS’IN CEVABI ARABULUCULARA TESLİM EDİLDİ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önerdiği ateşkes teklifine yönelik cevabını arabuluculara iletti. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ulusal istişare turunun ardından, halkımıza ve yaşadığı acılara karşı duyduğumuz yüksek sorumluluğun etkisiyle, bugün, ABD’li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine dair cevabımızı arabuluculara teslim ettik.” denildi. Açıklamada cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze’den tamamen geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz olarak sürmesini temin etmeye yönelik olduğu ifade edildi.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Bu anlaşma çerçevesinde, ellerinde bulunan mevcut on esirin serbest bırakılması ve ek olarak on sekiz cenazenin teslim edilmesi planlanıyor. Buna karşılık, karşılıklı olarak belirli sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı bildirildi.

HAMAS’IN DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

İsrail medyası, Hamas’ın serbest bırakılacak İsrailli esir sayısı ile serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısının yanı sıra 60 günlük bir ateşkes dahil olmak üzere anlaşmanın ana hatlarını kabul ettiğini aktardı. Hamas’ın, daha önce 90 günlük ateşkes talep etmişti, bu durumda tavrının değiştiği görülüyor. Ancak yine de ateşkes teklifinde üç değişiklik istediği kaydedildi. Hamas, “esirlerin serbest bırakılmasının 60. güne kadar devam etmesi, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi için daha net bir takvim belirlenmesi ve ABD’nin, ateşkes önerisinin savaşı kesin olarak sonlandıracağına dair garanti vermesini” talep etti. Haberde, Hamas’ın ateşkes önerisini tam olarak kabul etmemiş olsa bile olumlu bir yanıt verdiği bildirildi.

ABD’DEN ‘KABUL EDİLEMEZ’ YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas’ın verdiği cevabın “hiçbir şekilde kabul edilemez” olduğunu vurguladı. Witkoff, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın ABD’nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiçbir şekilde kabul edilemez ve bu durum bizi geriye götürüyor. Hamas, dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temelini oluşturan çerçeve önerimizi kabul etmelidir.” ifadelerini kullandı.

AteşkesİN KABULÜ İÇİN TEK YOL

Witkoff, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı hale gelmesi için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının tek yolunun bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini belirtti.