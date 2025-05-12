Hamas, Abc-İsrail Vatandaşı Serbest Bırakıyor

Hamas, ABD İLE GÖRÜŞMELER YAPTI

Hamas’ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin katkısıyla son günlerde ABD yönetimiyle görüşmeler gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan Gazze Şeridi’ndeki asker Edan Alexander’ın serbest bırakılacağı ifade edildi. Alexander’ın serbest kalmasının, “Ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması ve insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri” olacağı vurgulandı. Hamas, “Yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması ve karşılıklı rızayla esir takasının yapılması, Gazze’nin yönetiminin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için” hazır olduğunu öne sürdü. Aynı zamanda, Hamas derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, Katar, Mısır ve Türkiye’ye geçmiş dönemdeki siyasi ve insani çabaların desteklenmesinde oynadıkları rol için teşekkür etti.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, “ABD, Hamas’ın Edan Alexander’ı Amerikalılara bir jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetini bildirdi” açıklamasını yaptı. Bununla birlikte, İsrail’in politikasının ateş altında müzakerelerin devamı olduğu kaydedildi.

WITKOFF’TAN İSRAİL’E ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın Alexander’ın serbest bırakılma sürecini desteklemek için İsrail’e gitmesi bekleniyor. İsrail Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre, Witkoff, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze’deki savaşı uzattığını vurguladı. Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüşmesi sırasında bu açıklamalarda bulunan Witkoff, “Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil.” dedi. Netanyahu hükümetinin Gazze’deki tutumunu sert bir şekilde eleştiren Witkoff, “İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor.” sözlerini kullandı. Bu eleştiriler, Trump’ın bölgeye planladığı, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan ziyareti öncesinde gerçekleşti. Ayrıca, İsrail’in, Gazze’deki savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir zamanda ifade edildi.