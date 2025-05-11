Hamas, ABD-İsrail Vatandaşını Serbest Bırakıyor

Hamas’ın sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin katkısıyla son günlerde ABD yönetimiyle görüşmelerin gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklama, Gazze Şeridi’nde ABD-İsrail çifte vatandaşı olan asker Edan Alexander’ın serbest bırakılacağını belirtirken, bunun “Ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması ve insani yardımın girişini sağlamak için atılacak adımlardan biri” olacağı vurgulandı. Hamas, “Yoğun müzakerelere başlayarak savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze’nin bağımsız ve profesyonel bir yapıya bırakılması için” hazır olduklarını dile getirdi. Ayrıca, derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye istekli olduklarını belirtti. Hamas, Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür ederek, eski dönemdeki siyasi ve insani çabalara verdikleri destek için minnettarlığını ifade etti.

İSRAİL’DEN GELEN YANIT

İsrail Başbakanlık Ofisi, “ABD, Hamas’ın Edan Alexander’ı Amerikalılara jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetinde olduğunu bildirdi” açıklamasında bulundu. Ek olarak, İsrail’in müzakereleri ateş altında sürdürme politikasını benimsediği ifade edildi.

WITKOFF’TAN İSRAİL’E YÖNELİK ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Alexander’ın serbest bırakılma sürecini desteklemek amacıyla yarın İsrail’e gitmesinin beklendiği bildirildi. İsrail Kanal 12 Televizyonu’nda yer alan habere göre, Witkoff, Binyamin Netanyahu yönetiminin Gazze’deki çatışmayı uzattığını ifade etti. Bu açıklamaları, Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede dile getirdiği bilgisi paylaşıldı. Witkoff, “Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil” dedi. Netanyahu hükümetinin Gazze’deki tutumunu sert bir dille eleştiren Witkoff, “İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor” ifadesini kullandı. Bu eleştirilerin, Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayacak olan planlanan ziyareti öncesinde gelmesi dikkat çekti. Aynı zamanda, İsrail’in Gazze’de savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir dönemde gerçekleşmesi de önemli bir nokta.