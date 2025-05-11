Hamas, ABD-İsrail Vatandaşını Serbest Bırakıyor

Hamas’ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin katkısıyla son günlerde Hamas’ın ABD yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiği bildiriliyor. Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan Gazze Şeridi’ndeki asker Edan Alexander’ın serbest bırakılacağının ifade edilmesi, “Ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması ve insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri” olacağı şeklinde belirtildi. Hamas, “Yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze’nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için” hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye yönelik niyetlerini dile getirdi. Hamas, Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür ederek, önceki siyasi ve insani çabaların desteklenmesindeki katkılarını takdir etti.

İsrail’den Açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “ABD, Hamas’ın Edan Alexander’ı Amerikalılara bir jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetini bildirdi” denildi. Ayrıca, İsrail’in politikasının ateş altında müzakerelerin sürdürülmesi olduğu vurgulandı.

Witkoff’tan İsrail’e Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın Alexander’ı serbest bırakma sürecini desteklemek için İsrail’e gitmesinin beklendiği ifade edildi. İsrail Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre Witkoff, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze’deki savaşı uzattığını belirtti. Witkoff, bu açıklamaları Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede yaptı. Görüşmenin yeri ve zamanı hakkında bilgi verilmedi. Witkoff, “Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil.” dedi. Netanyahu hükümetinin Gazze’deki tutumunu sert bir dille eleştiren Witkoff, “İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor.” ifadesini kullandı. Witkoff’un eleştirileri, Trump’ın bölgeye yapması planlanan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan ziyareti öncesinde yapıldı. Ayrıca, bu eleştiriler, İsrail’in Gazze’de savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir zaman diliminde gerçekleşti.