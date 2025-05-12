Hamas, ABD-İsrail Vatandaşını Serbest Bırakıyor

Hamas’ın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, arabuluculuğunu üstlenen ülkelerin çabalarıyla Hamas’ın son günlerde ABD yönetimiyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan Gazze Şeridi’ndeki asker Edan Alexander’ın serbest bırakılacağı belirtildi. Alexander’ın serbest bırakılmasının, “Ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri” olduğu ifade edildi. Hamas, “Yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze’nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için” hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, Hamas hemen ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşın sona ermesi yönünde adımlar atmaya istekli olduğunu bildirdi. Hamas, Katar, Mısır ve Türkiye’ye geçmişteki siyasi ve insani çabalara verdikleri destek için teşekkür etti.

İsrail’in Açıklamaları

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan açıklamada, “ABD, Hamas’ın Edan Alexander’ı Amerikalılara bir jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetini bildirdi” denildi. Açıklamanın devamında, İsrail’in politikasının ateş altında müzakereleri sürdürmek olduğu belirtildi.

Witkoff’tan Eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın Alexander’ın serbest bırakılma sürecini desteklemek amacıyla İsrail’e gitmesi bekleniyor. İsrail Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre Witkoff, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze’deki savaşı uzattığını dile getirdi. Witkoff, Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede bu açıklamaları yaptı. Görüşmenin nerede ve ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. Witkoff, “Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil” dedi. Netanyahu hükümetinin Gazze’deki tutumunu sert bir şekilde eleştiren Witkoff, “İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor” ifadesini kullandı. Witkoff’un eleştirileri ayrıca, Trump’ın bölgeye yapmayı planladığı Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan ziyareti öncesinde yapıldı. Bu eleştiriler, İsrail’in, Gazze’de savaş genişletme planları yaptığı bu hassas dönemde gündeme geldi.