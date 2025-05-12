Hamas, ABD-İsrail Vatandaşını Serbest Bırakıyor

Hamas’ın sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin desteği ile son günlerde ABD yönetimiyle görüşmeler yapıldığı belirtildi. Açıklama, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan Gazze Şeridi’ndeki asker Edan Alexander’ın serbest bırakılacağını ifade ediyor. Alexander’ın serbest bırakılması, “Ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri” olarak tanımlandı. Hamas, “Yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze’nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için” hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Hamas, ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu vurguladı. Açıklamada, Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür edilerek, bu ülkelerin geçmişteki siyasi ve insani çabalarının desteklenmesinde oynadıkları rol takdir edildi.

İsrail’den Açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden gelen açıklamada, “ABD, Hamas’ın Edan Alexander’ı Amerikalılara bir jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetini bildirdi” denildi. Aynı açıklamada, İsrail’in politikası olarak ateş altında müzakerelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Witkoff’tan İsrail’e Eleştiri: Savaşı Bitirmeye Hazır Değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Alexander’ın serbest bırakılma sürecini desteklemek üzere İsrail’e gitmesinin beklendiği aktarıldı. İsrail Kanal 12 Televizyonu’na göre, Witkoff, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze’deki savaşı uzattığına dikkat çekti. Witkoff, Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede, “Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil.” sözlerini sarf etti. Netanyahu hükümetinin tutumunu sert bir şekilde eleştiren Witkoff, “İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor.” dedi. Bu eleştiriler, Trump’ın bölgeye planlanan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan ziyareti öncesinde gündeme geldi ve İsrail’in Gazze’de savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir dönemde gerçekleşti.