Hamas, ABD’nin Ateşkes Teklifini Değerlendiriyor

Ateşkes ÖNERİSİ ONAYLANDI

Hamas, önceki gün ABD aracılığıyla kendilerine iletilen ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Bugün yapılan açıklamada, “Arabulucular vasıtasıyla bize ulaştırılan Witkoff’un teklifini, diğer Filistinli direniş hareketleriyle istişare ederek ele alıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray’DAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, “Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff’un Hamas’a, İsrail’in önceden onayladığı bir ateşkes teklifini sunduklarını teyit edebilirim. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor” şeklinde açıklama yaptı. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise, teklifin örgütün ilgili birimleri tarafından “ciddi bir sorumluluk bilinciyle” değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, verilecek yanıtın, “Gazze’deki Filistin halkının menfaatlerini gözeten, insani yardımların erişimini kolaylaştıran ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayan” bir nitelikte olacağı vurgulandı.