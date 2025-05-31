Hamas ABD’nin Teklifini Değerlendiriyor

HAMAS’IN ATEŞKES TEKLİFİNE YANITI DEĞERLENDİRİYOR

Hamas, gerçekleştirdiği açıklamada, ABD aracılığıyla kendilerine iletilen ateşkes önerisini aldığını doğruladı. Novaya yayımlanan yeni bir açıklamada ise, “Arabulucular vasıtasıyla bize ulaştırılan Witkoff’un teklifini, diğer Filistinli direniş hareketleriyle istişare ederek ele alıyoruz” denildi.

BEYAZ SARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, “Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff’un Hamas’a, İsrail’in önceden onayladığı bir ateşkes teklifini sunduklarını teyit edebilirim. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor” ifadelerini kullandı. Hamas’ın açıklamasında, teklifin örgütün ilgili birimleri tarafından “ciddi bir sorumluluk bilinciyle” değerlendirildiği kaydedildi. Yanıtın ise, “Gazze’deki Filistin halkının menfaatlerini gözeten, insani yardımların erişimini kolaylaştıran ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayan” bir nitelikte olacağı vurgulandı.