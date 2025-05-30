Hamas: Ateşkes Teklifi Değerlendiriliyor

GÖRÜŞMELERİN SÜRÜYOR

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası anlaşması için yürütülen çabalar devam ederken, Hamas’tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Hamas’ın üst düzey temsilcilerinden Besim Naim, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff’un teklifine yanıtının kendilerine ulaştığını belirtti. Naim, “İsrail’in ateşkes teklifine yanıtı, halkımızın meşru ve adil taleplerinin hiçbirini karşılamıyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, “İsrail’in yanıtının temelde işgali sağlamlaştırma peşinde olduğuna” dikkat çekerek, “Buna rağmen, Hamas liderliği, yeni teklifi detaylı olarak değerlendiriyor” dedi.

ABD’NİN ÖNERİSİNİN YETERSİZLİĞİ

Dün İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes için sunduğu teklifi kabul edeceği bildirildi. ABD, İsrail’in Gazze’de ateşkes önerisini imzaladığını duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, Hamas’ın henüz öneriyi kabul etmediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Hamas, Witkoff aracılığıyla arabulucular tarafından Gazze’deki olası ateşkes sürecine dair sunulan yeni taslağı teslim aldığını iletti. Yapılan yazılı açıklamada, önerinin şu anda hareketin ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiği aktarıldı. Verilecek cevabın “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” belirtildi. Hamas ayrıca, bölgede adil ve kapsamlı bir çözüm için her türlü yapıcı çabaya açık olduğu vurgulandı. AFP’nin haberine göre, Hamas, ABD’nin önerdiği barış planının beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Hamas Siyasi Büro’dan yapılan diğer açıklamada ise, ulusal sorumluluk çerçevesinde ateşkes teklifine yanıt verileceği ve incelemenin devam ettiği bildirildi.