Hamas, Dolaylı Müzakerelere Hazır

HAMAS’IN YANITI

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes ve esir takasını kapsayan anlaşma önerisine geri dönüş yaptı. Yapılan açıklamada, Witkoff’un önerisindeki tartışmalı noktaların gündeme gelmesi durumunda, Gazze’deki insani trajedinin sona ermesi, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi amacıyla dolaylı müzakerelere hemen hazır olduklarını belirtti. Hamas, ayrıca Katar ve Mısır’a ateşkese yönelik çabaları için teşekkür etti.

ABD’DEN TEPKİ

Hamas, Witkoff’un önerisindeki 60 günlük geçici ateşkesin müzakerelerin 60 günün ötesine geçmesi halinde bu geçici ateşkesin de uzatılacağına dair kesin bir ABD garantisi içermemesinden dolayı memnun olmadığını aktardı. Son olarak, Hamas, daha önceki yanıtında Gazze Şeridi’ndeki 10 esiri ve 18 esirin cenazesini İsrail’e teslim etme niyetinde olduklarını, bunun karşılığında ise belirli sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını talep ettiklerini ifade etti. Witkoff, bu yanıt sonrasında “Hamas’ın öneriye yanıtı kesinlikle kabul edilemez” açıklamasını yaptı. Bunun yanı sıra, İsrail, 29 Mayıs tarihinde Witkoff’un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi.