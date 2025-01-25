Hamas, İsrail Anlaşmasının Şartlarına Uymuyor

İKİNCİ REHİNE TAKASI GERÇEKLEŞİYOR

Gazze’de 471 gün süren çatışmaların ardından, geçtiğimiz hafta silahların susmasıyla birlikte İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes sağlandı. Bu ateşkes çerçevesinde ilk şartlardan biri olan rehine takası tamamlandı. Bugün ise ikinci rehine takası gerçekleşti.

REHİNELER TESLİM EDİLDİ

İkinci rehine ve mahkum takası yapıldı. Hamas tarafından açıklanan dört İsrailli kadın asker, Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’den serbest bırakılan dört İsrail askerinin sınırı geçerek ülkeye ulaştığını belirtti. İsrail Cezaevi Hizmetleri, ateşkes anlaşması gereği 200 Filistinlinin de hapishanelerden serbest bırakıldığını açıkladı.

HAMAS’TAN İSRAİL’E TEPKİ

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönüşlere hala izin vermemesi üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail, ateşkes ve esir anlaşması şartlarının uygulanmasını geciktiriyor. Anlaşmanın uygulanmasındaki aksaklıktan ve bunun anlaşmanın diğer aşamalarına yansımalarından işgali sorumlu tutuyoruz” ifadelerine yer verildi. Hamas, İsrailli kadın askerlerin listesini bir gün önce arabulucular aracılığıyla İsrail’e iletti. Listede olmayan bir sivil rehine olan Arbel Yehudu, taraflar arasında anlaşmazlık yarattı. Anlaşmaya göre, Hamas’ın tüm kadın sivil rehineleri öncelikle serbest bırakması gerekiyordu. Ancak Hamas’a göre bu değişiklik, sahadaki durumla ilgili teknik nedenlerden kaynaklandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, kadın sivil rehinelerin serbest bırakılması konusunu çözmeden Filistinlilerin Kuzey Gazze’ye geçmesine izin vermeyeceğini duyurdu. Bunun ardından Hamas, talep edilen Arbel Yehud’un hayatta olduğunu ve önümüzdeki hafta serbest bırakılacağını açıkladı.

HAMAS İSİMLERİ AÇIKLAMIŞTI

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın serbest bırakılacak dört İsrailli kadın askerin isimlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu askerlerin isimleri “Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy” olarak belirtildi. İsrail Hapishane İdaresi, Gazze Şeridi’nden bugün serbest bırakılan dört kadın askerin karşılığında, 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını duyurdu. İsrail Ordu Radyosu’na göre, Filistinli esirlerin 114’ü Batı Şeria’nın Ramallah kentinde ve 16’sı Gazze Şeridi’nde serbest bırakıldı. Ayrıca, İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına mahkum olan 70 esir anlaşma gereği Mısır’a gitmek üzere hareket etti. Filistinli esirler, Gazze’deki 4 İsrailli esirin serbest bırakılması ve İsrail ordusu tarafından sağlık kontrolü sonrası, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne ait konvoylarla hapishanelerden çıkarıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı ise esir takasının ikinci turunun tamamlandığını açıkladı.

114 ESİR RAMALLAH’TA SEVDİKLERİNE KAVUŞTU

Filistinli 114 esiri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria’daki Ofer Askeri Cezaevinden ayrılarak Ramallah’taki Tervihi Meydanı’na ulaştı. Burada binlerce Filistinli, havai fişekler ve tekbirler eşliğinde konvoyu karşıladı. Otobüslerden inen esirler, soydaşlarının omuzlarında taşındı. Ramallah’ta sağlık kontrolleri yapılan esirlerin çoğunun zayıfladığı ve bazılarının yürümekte zorluk çektiği gözlemlendi. Sağlık kontrollerinin ardından, tekbirler eşliğinde dışarı çıkan esirler aileleriyle buluştu.

16 ESİR GAZZE’YE ULAŞTI

İsrail’in güneyindeki Ketziot Hapishanesi’nden serbest bırakılan 86 Filistinli esirin 16’sı, anlaşmanın ikinci turunda Gazze’ye ulaştı. Gazze Şeridi’ne ulaşan bu esirlerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere, Han Yunus kentindeki Avrupa Gazze Hastanesi’ne nakledileceği bildirildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALAN 70 ESİR MISIR’A GEÇTİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ketziot Hapishanesi’nden serbest bırakılan 70 esir de Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’na götürüldü. Bu esirler, önceki dönemlerde ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmiş Filistinliler arasında yer alıyor.

ATEŞKESİN İLK AŞAMASINDA NE VAR?

Ateşkesin ilk aşamasında esir takası gerçekleştirilecek. 6 hafta sürecek bu aşamada Hamas, 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail ise her kadın asker için 50 ve her sivil esir için 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak. Ayrıca, İsrail 7 Ekim 202