Hamas-İsrail Rehine Takasında Altıncı Tur

İSRAİLLİ REHİNELERİN TESLİMİ

Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn isimli İsrailli rehineler, Han Yunus kentinde Hamas’ın öldürülen lideri Yahya Sinvar’ın evi yakınlarında Kızılhaç ekiplerine teslim ediliyor. Sagui Dekel-Chen’in ABD-İsrail, Alexander Sasha Troufanov’un ise Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu bilgisi aktarılıyor. Bu yeni takas ile birlikte Gazze Şeridi’nden serbest bırakılan İsrailli rehinelerin sayısı 19’a çıkıyor.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK

İsrail, serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye karşılık olarak 369 Filistinli tutukluyu serbest bırakmayı planlıyor. Bu kişiler arasında 36’sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333’ü ise 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze Şeridi’nde tutuklanan Filistinlilerin bulunduğu belirtiliyor.

ATEŞKES VE REHİNE TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve rehine takası anlaşması, 19 Ocak’ta yürürlüğe giriyor. Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak’ta Netzarim Koridoru’nun Filistinlilere açılması ve 9 Şubat’ta İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi gibi önemli adımların atılması bekleniyor. Ayrıca, Refah Sınır Kapısı da 8 aylık işgalin sonrasında hasta ve yaralıların tahliyesine yönelik olarak yeniden açılıyor.

GELECEK ADIMLAR VE BEKLENTİLER

Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, 42 gün içinde 1900’ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli rehinenin serbest bırakılması planlanıyor. Bu süreç, bölgedeki gerilimi azaltmak ve kalıcı bir barış sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

HAN YUNUS’TA SEMBOLİK MESAJLAR

Han Yunus’ta kurulan platformda “Filistin’i özgürleştirmek için direniş” mesajı verilmesiyle birlikte bazı Arap devletlerinin bayraklarının da görüntülendiği aktarılıyor. Bu tür olaylar, bölgedeki siyasi ve toplumsal dinamiklerin yeniden gözler önüne serilmesine olanak sağlıyor.