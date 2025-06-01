Hamas, Müzakerelere Başlamaya Hazır

HAMAS’TAN YENİ AÇIKLAMA

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes ve esir takasını kapsayan anlaşma önerisine yanıt vererek açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Witkoff’un önerisindeki tartışmalı noktaların çözülmesi, Gazze’deki insani durumun düzeltilmesi, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi için dolaylı müzakerelere derhal başlanabileceği bildirildi. Hamas ayrıca, Katar ve Mısır’a ateşkese yönelik yürüttükleri çabalar için teşekkür etti.

ABD’DEN TEPKİ

Hamas, Witkoff’un 60 günlük geçici ateşkes önerisini eleştirerek, müzakerelerin 60 günü geçmesi durumunda geçici ateşkesin otomatik olarak uzatılacağı ve kalıcı bir ateşkesle sonuçlanacağına dair yeterli bir ABD garantisi içermemesinden memnun olmadığını ifade etti. Hamas, önceki gün öneriye verdiği yanıtta, Gazze Şeridi’nde yaşayan 10 esirin ve 18 esirin cenazesinin İsrail’e teslim edilmesi karşılığında belirli sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını duyurdu. Witkoff ise Hamas’ın yanıtına ilişkin, “Hamas’ın öneriye yanıtı kesinlikle kabul edilemez” şeklinde bir tepki gösterdi. Bu arada, İsrail 29 Mayıs’ta Witkoff’un ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurmuştu.