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Dünya

Hamas’tan İsrail’e Esir Takası Şartları

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HAMAS’IN ESİR TAKASINI ASKIYA ALMA KARARI

Hamas tarafından yapılan son açıklama ile 15 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen esir takası askıya alındı. Bu kararın ardından ABD ve İsrail’den tepkilerin yükseldiği gözlemleniyor. Güncel gelişmeler kapsamında Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, esir takasına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMALAR VE ATEŞKES ŞARTLARI

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “İşgalcinin ateşkes maddelerine uyması gerekir ki esirler serbest kalabilsin” ifadelerini kullandı. Kasım, Hamas’ın tutumunun net olduğunu vurgulayarak, ABD ve İsrail’in tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirtti. Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması için arabulucu ülkelerle iletişim kurmaya devam ettiklerini ifade etti. Aynı zamanda, İsrail’in ateşkes ve esir takası anlaşmasının birçok maddesini yerine getirmeye yanaşmadığını belirtti.

ESİR TAKASI KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 10 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta planlanan esir takasının, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti. Hamas, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğunu ve bu sayede arabulucu ülkelere, İsrail’e ateşkes maddelerine bağlı kalması için baskı yapma fırsatı tanındığını duyurdu.

NETANYAHU’DAN UYARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı değerlendirmede, “Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek” şeklinde konuştu. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran bir etken olarak öne çıkıyor.

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