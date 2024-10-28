Hamas Temsilci Göndermediği Doha Görüşmeleri

GAZZE ATEŞKESİ GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLADI

Çıkmaza giren Gazze ateşkesi görüşmeleri dün Doha’da yeniden başladı. Bugün ise görüşmelere devam ediliyor. Katar, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’den temsilcilerin katıldığı görüşmelerde Hamas herhangi bir temsilci göndermiyor. İsrail heyetine başkanlık eden Mossad’ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Cesim es Sani, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Rashad ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns ile bir araya geliyor.

ATESKESİ SAĞLAMAK İÇİN İLK ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

Bu görüşme, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Gazze’de bir ateşkes sağlanması için ilgili taraflar arasında yapılan ilk üst düzey görüşme olarak kayıtlara geçiyor. ABD, daha önce tüm tarafların görüşmelerin ilerlemesini desteklemek amacıyla bir ateşkes anlaşması için “yeni bir çerçeve” arayışında olduğunu ifade etmişti. İsrailli kaynaklara göre, İsrail heyetiyle bağlantılı bir yetkili, nihai anlaşmanın Tel Aviv’in çatışmaları durdurma isteğine bağlı olduğunu aktarıyor.

KISIR DÖNGÜDE İLERLEME OLANAĞI DÜŞÜK

İsrail heyeti, ancak hükümetin onayını bekleyen bir adım olarak yetkilendirildiğinde sonuç elde edebilir. Ancak analistler, Hamas ile İsrail arasındaki temel görüş ayrılıklarının, İsrail’deki iç siyasi çekişmelerin ve ABD başkanlık seçimlerinin neden olduğu durumlar nedeniyle görüşmelerde kısa vadede bir ilerleme kaydedilmesinin olasılığının düşük olduğunu düşünüyor.