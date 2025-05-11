Hamas, Türkiye, Katar, Mısır’a teşekkür etti

Hamas, ABD ile Görüşmelere Başladı

Hamas’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, arabulucu ülkelerin katkılarıyla son günlerde ABD yönetimiyle görüşmelerin yürütüldüğü aktarıldı. Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan Gazze Şeridi’ndeki asker Edan Alexander’ın serbest bırakılacağı belirtildi. Bu serbest bırakma, “Ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri” olarak ifade edildi. Hamas, “Yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze’nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için” hazır olduğunu da vurguladı.

İsrail’in Duruşu

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden gelen açıklamada, “ABD, Hamas’ın Edan Alexander’ı Amerikalılara bir jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetini bildirdi” denildi. Ayrıca, İsrail’in politikalarının, ateş altında müzakereleri sürdüreceği ifade edildi.

Eleştiriler Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Alexander’ın serbest bırakılması sürecini desteklemek için yarın İsrail’e gitmesi beklendiği belirtildi. İsrail Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre Witkoff, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze’deki savaşı uzatığını dile getirdi. Witkoff, Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede, “Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil.” dedi. Netanyahu hükümetinin Gazze’deki tutumunu sert bir şekilde eleştiren Witkoff, bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümetin savaşı uzattığını ifade etti.

Bu eleştiriler, Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bölge ziyaretinden önce meydana geldi. Witkoff’un açıklamaları, ayrıca İsrail’in Gazze’de savaşı genişletme planları yaptığı hassas bir dönemde gerçekleşti.