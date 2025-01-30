Hamas, Üç İsrailli Rehineyi Teslim Etti

REHİNE TESLİMİ VE KIZILHAÇ

Hamas’ın elinde bulunan üç İsrailli rehine, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de Kızılhaç’a teslim edildi. İsrail ordusu, bu rehineleri Kızılhaç yetkililerinden aldıklarını doğruladı. Rehine teslimi için Hamas’ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları’na bağlı birçok Hamas üyesi, Cibaliye’de toplandı. Bugün serbest bırakılan rehineler arasında İslami Cihad’ın elinde bulunan 29 yaşındaki Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Mozes de yer aldı. Filistin medyası, takasın Hamas’ın öldürülen lideri Yahya Sinvar’ın Han Yunus’taki evinin önünde gerçekleştirileceğini aktardı. Aynı zamanda, bugünkü ayrı bir anlaşma kapsamında Hamas’ın elindeki 5 Taylandlının da serbest bırakılmasının beklendiği ifade ediliyor. Rehinelere karşılık olarak İsrail hapishanelerindeki 110 Filistinlinin de özgürlüğüne kavuşması planlanıyor; bunlardan 30’unun çocuk olduğu bildiriliyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI VE İHLALLER

Buna ek olarak, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin bazı bölgelerinde Hamas ile sağlanan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti. Ordunun X platformundan yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin son saatlerde Gazze’nin bazı alanlarında “ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak” amacıyla aralıklı olarak ateş açtığını belirtti. Ayrıca, ordunun bir insansız hava aracının (İHA), Gazze’nin orta kesiminden kuzeye giden bir araca, “ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla” ateş açtığını ifade etti. Ancak İsrail ordusu, genel olarak ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu iddia ediyor. Hamas ile İsrail arasında yapılan Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi.

HALKIN GERI DÖNÜŞÜ

Gazze’deki son 72 saatte evlerine dönen Filistinli sayısı 500 bini aştı. Gazze Şeridi’nde evlerini terk eden Filistinliler, ateşkes anlaşması ile birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, son 72 saat içinde Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığını bildirdi.