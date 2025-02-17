Hamas Yetkilisi Muhammed Şahin Suikastle Öldürüldü

İHA SALDIRISI VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Lübnan resmi ajansı NNA’nın bildirdiğine göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Sayda kentinin kuzeyinde bulunan bir aracı hedef almış. Saldırı, Sayda Belediye Stadyumu yakınında gerçekleşmiş ve olayın ardından ambulans ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirilmiş. Basında ve sosyal medyada yayımlanan görüntüler, hedef alınan aracın tamamen yanmış olduğunu ortaya koyuyor.

SUİKAST GİRİŞİMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

İsrail’de yayın yapan Kanal 12, bu saldırının bir suikast girişimi olduğunu belirterek, “Hamas yetkilisinin” hedef alındığı bilgisini vermiş. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini doğrulamış. Hamas’tan isminin açıklanmayan bir kaynağın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçta Hamas’ın Lübnan’daki askeri mensuplarından birinin bulunduğunu ifade ettiği belirtiliyor.

MUHAMMED ŞAHİN’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Lübnan basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden kişinin Hamas’ın askeri sorumlularından Muhammed Şahin olduğu vurgulanıyor. Şahin’in, İsrail’in 2 Ocak 2024’te Beyrut’un güneyindeki Dahiye’ye gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’ye yakın bir isim olduğu aktarılıyor. Ayrıca, İsrail basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun saldırı esnasında yolsuzluk davaları nedeniyle hakim karşısına çıktığı sırada “acil güvenlik görüşmesi” sebebiyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılmış olması dikkat çekiyor.