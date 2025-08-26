“Hamilelik Robotu” İddiası Yalanlandı

ÇİN’DE GELİŞTİRİLEN HAMİLELİK ROBOTU İDDİASI

Son günlerde manşetlerde yer bulan bir “hamilelik robotu” iddiası, çok tartışılan bir konu oldu. Ancak, bu teknolojiyi geliştirdiği öne sürülen firma ve araştırmacıların var olmadığı ortaya çıktı. Habere göre, Zhang Qifeng adında bir araştırmacı, robotun döllenmeden doğuma kadar olan süreçte görev üstlenebileceğini belirtmiş ve ilk prototipin 2026’da 100 bin yuanın altında bir fiyatla piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Zhang’ın “Bazı insanlar evlenmek istemiyor ama yine de eş istiyor; bazıları da hamile kalmak istemiyor ama çocuk sahibi olmak istiyor” ifadeleri haberde dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

ÜNİVERSİTE TARAFINDAN YALANLANDI

Zhang’ın bazı haberlerde Çin merkezli Kaiwa Technology adlı şirketin CEO’su olarak, kimilerinde ise Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) mezunu olarak tanıtıldığı belirtildi. Ancak Live Science’a göre, NTU üniversitesi böyle bir mezunun bulunmadığını ve “hamilelik robotu” ile ilgili bir araştırmanın da mevcut olmadığını açıkladı. Teyit sitesi Snopes de bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca Kaiwa Technology adlı firmanın gerçek olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Ancak bu durum, yapay rahim teknolojilerinin potansiyelini ve bu konudaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

YAPAY RAHİM TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Bilim insanları uzun süredir yapay rahim ile ilgili araştırmalar yürütüyor. Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde (CHOP) geliştirilen “EXTEND” adlı cihaz, 23 ila 28. haftasında doğan prematüre bebeklere destek sağlamak amacıyla tasarlanmış. Laboratuvar koşullarında üretilmiş amniyotik sıvı içeren yapay rahimde, bebeklerin göbek kordonu üzerinden plasentanın işlevini kısmen yerine getiren bir oksijen cihazına bağlı olduğu belirtiliyor. Bu yapı sayesinde bebek, sıcaklık, basınç, ışık ve mikrop değişimlerinden korunuyor. EXTEND, daha önce kuzularda test edildi ve yapılan bir çalışmada fetüslerin bu cihazda bir ay boyunca gelişimlerini sürdürebildiği gösterildi. Ayrıca, 2024’te Duke Üniversitesi ile gerçekleştirilecek bir ortak çalışma ile cihazın kuzuların beyin gelişimindeki gen faaliyetlerini koruyabildiği ortaya kondu. Araştırmacılar insan deneylerine hazırlanmaya başladı, fakat etik tartışmalar hala devam ediyor.

HAMİLELİĞİN ANLAMINI VURGULUYOR

Uzmanlar yapay rahimlerin yalnızca prematüre bebekler için geçici bir çözüm sağlamakla sınırlı kalabileceğini, ancak hamileliğin başından itibaren bir gebelik gerçekleştirmesinin gerçekçi olmadığını dile getiriyor. Yale Üniversitesi’nden Dr. Harvey Kliman, Livescience’a verdiği demeçte, “Bunu yapmalı mıyız? Cevabım kesinlikle hayır. Ama bu düşünce egzersizi bize normal hamileliğin ne kadar büyük bir mucize olduğunu hatırlatıyor,” şeklinde konuştu.