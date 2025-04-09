Hamza Dağ: CHP Genel Başkanı Savaş İstiyor

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI VE TEPKİLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli’de düzenlenen mitingde “Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan darbecidir, Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan cuntanın başıdır” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamalar, siyasi arenada hareketlilik yarattı ve AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ’dan hemen bir tepki geldi.

DAĞ’IN ELEŞTİRİLERİ

Hamza Dağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor” dedi. Dağ, “CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye’yi ateşe atmak için çırpınıyor. CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor” şeklindeki ifadeleriyle Özel’i eleştirdi. Ayrıca, Dağ, “Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin” diyerek halkı uyardı. Özel’in tarzını “habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor” şeklinde tanımladı.