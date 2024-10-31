“Hande Ataizi’nin 1 Günlük Evliliği İtirafı”

HAND KADININ EVLİLİĞİ HIZLA SONA ERDİ

Hande Ataizi, geçmişte Fethi Pekin ile yaptığı evlilikten sonra, balayı yerine adliyeye gitmişti. Ünlü oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın programına katılarak özel hayatına dair önemli itiraflar yaptı. 2004 yılında Avukat Ahmet Pekin’in oğlu Fethi Pekin ile evlenen Ataizi, evliliğin sadece bir gün sürdüğünü belirtti.

EŞİ İSTEMEDİ, NİKAH KIYILDI

Ahmet Mümtaz Taylan, Ataizi’ye “Bir günde bir evlilik sözleşmesi yapıp ayrıldınız mı?” diye sordu. Bu soruya verdiği yanıtla yıllar sonra bazı gerçekleri paylaştı. Ataizi, “Evet, ama evlilik sözleşmesiyle alakası yoktu. Onu benim annem önermişti. O evlilik inat meselesiydi, karşı taraf istemiyordu. O evliliği yaptım demek için o evliliği sürdürdüm. Normal şartlarda mutlu olabileceğim bir ilişki değildi. Bir gün olması kayıp olmadı, belki bir güne kayıp olmuştur” dedi.

AİLESİNİN KONUŞMALARINA DİKKAT

Hande Ataizi yıllar önceki bir programda ise evliliği hakkında daha önce hiç konuşmadığı detayları paylaştı. “Annem, ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmamızı önerdi. Eski eşim, ‘Ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam’ dedi, ben çok sevindim. Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular. Sözleşmeye göre boşandıktan sonra evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik yapmak durumunda kaldım” ifadelerini kullandı.