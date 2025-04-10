Hande Erçel Ayrıldı Mı? Yok

HANDE ERÇEL YENİ PROJELERİYLE GÜNDEME GELİYOR

Rüzgara Bırak filminin ardından, Aşkı Hatırla dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hande Erçel, şu günlerde İki Dünya Bir Dilek adlı filmde yer almak için hazırlık yapıyor. Oyunculuğu ile birlikte stili ve özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel, uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile bir ilişki sürdürüyor. Son zamanlarda birlikte pek görüntülenmeyen çiftin ayrıldığına dair iddialar ortaya atıldı.

AYRILIK İDDİALARINA AÇIKLAMA

Önceki akşam görüntülenen Hakan Sabancı, ayaküstü muhabirlerle sohbet ederken ayrılık iddialarına yanıt verdi. Gazete Magazin’in aktardığına göre; Hakan Sabancı, bu konudaki sorulara net bir karşılık vererek, “Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

İLİŞKİNİN TEMELİ SAYGI

Daha önce bir dergiye verdiği röportajda saygının ilişkideki önemine değinen Erçel, “İlişkiyi dengede tutan bence saygı. Birbirinin alanına ve önemsediklerine saygı göstermek bence her ilişkinin en önemli noktası” demişti. Bu açıklama, Hande Erçel’in ilişkilerinde saygının ne denli önemli olduğunu göstermekte.