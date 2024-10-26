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“Hande Erçel Fas’ın Onur Konuğu”

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ÜNLÜ OYUNCU GECEDİ KEYİFLİ GEÇİRDİ

Ünlü oyuncu, uluslararası tasarımcıları destekleyerek onların bilinirliğini artıran bir etkinlikte dünyaca ünlü lüks marka Balmain’in onur konuğu oldu. Dikkat çekici siyah straplez elbise giyen ünlü oyuncu, şıklığıyla geceye damga vuran isimlerden biri haline geldi.

ETKİNLİKTE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Geceye katılanlar arasında Hande Erçel, Carla Bruni, Alessandra Ambrosio ve Natalia Vodianova gibi dünyaca ünlü isimler de yer aldı. Bu etkinlik, tasarımcıların uluslararası düzeyde farkındalığını artırması açısından önemli bir konu oldu.

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