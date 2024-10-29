“Hande Erçel, Hakan Sabancı ile Mutluluk”

HANDE ERÇEL FASHION TRUST ARABİA 2024 ÖDÜL TÖRENİNDE

Hande Erçel, Fashion Trust Arabia 2024 ödül törenine onur konuğu olarak katıldı. Etkinlikte, Hakan Sabancı’nın orada olmaması bazı kişilerce, ikilinin ayrıldıkları dedikodusunu doğurdu. Ancak, Erçel bu süre zarfında sevgilisiyle Amerika’ya giderek mutluluk pozları verdi.

FAS’TA DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİ

Hande Erçel, Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen Fashion Trust Arabia 2024 ödül töreninde yer aldı. Ödül töreninin ardından Hande Erçel, havalimanında görüntülendi. Erçel, tasarımcıların uluslararası alanda tanınırlık kazanması için destek sağlayan Trust Arabia Ödül Gecesi’nde onur konuğu oldu. Bir gazetecinin “Hakan beyi göremedik yanınızda” sorusuna “Ben iş için gittim” şeklinde cevap verdi.

AŞK LİFESİ DEVAM EDİYOR

Erçel’in yanında Hakan Sabancı’yı göremeyenlerin hemen ayrıldıkları yönünde dedikodular çıkması dikkat çekti. Ancak ikili, dedikodulara inat New York tatilinde mutluluk pozları vermeye devam etti. Aşıkların bu keyifli tatiline Hakan’ın ağabeyi Hacı Sabancı ve yengesi Nazlı Sabancı da eşlik etti.