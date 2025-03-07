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Hande Erçel ve Siyah Deri Elbise Beğenisi

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HANDY ERÇEL’İN SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Gerek yer aldığı projeler gerekse özel yaşamıyla sürekli olarak gündemde olan Hande Erçel, sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan ünlülerden biri. Uzun bir süre iş insanı Hakan Sabancı ile romantik bir ilişki sürdüren Erçel, yakın zamanda “Rüzgara Bırak” adlı filmde rol aldı.

MODA HAFTALARINDAKİ VARLIĞI

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen Versace defilesinde ünlü modacı Donatella Versace ile yan yana poz verdi. Erçel, bu defile sonrası Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen Balmain defilesine katılarak dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Ünlü oyuncunun, siyah deri mini elbisesiyle beğeni toplaması üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımları geniş bir ilgi gördü.

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