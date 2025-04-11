Hangi Kulüp, Futbol Hissesine Sahip?

FENERBAHÇE’NİN YABANCI YATIRIMCILARA YAPTIGI SATIŞ

Fenerbahçe, son zamanlarda gerçekleştirdiği stratejik satışla gündeme geldi. Fenerbahçe Futbol AŞ’deki yüzde 4,8’lik hissesini yabancı yatırımcılara satarak önemli bir gelir elde etti. Yapılan özel emirle satışta toplamda 12 milyon adet hisse, hisse başına 46,1 TL fiyatla işlem gördü ve kulüp böylece yaklaşık 553,2 milyon TL (14,5 milyon dolar) gelir sağladı. Bu satış sonucunda Fenerbahçe’nin şirketindeki hisse oranı yüzde 62,27 olarak belirlendi.

PİYASA DEĞERLERİ VE GALATASARAY’IN DURUMU

Perşembe günkü kapanış fiyatlarıyla Fenerbahçe Futbol AŞ’nin piyasa değeri 12 milyar 60 milyon TL’ye ulaştı. Kulübün elindeki hisselerin değeri ise 7,5 milyar TL’yi aştı. Diğer büyük kulüplerden Galatasaray, Galatasaray Sportif Yatırımlar AŞ’deki yüzde 60,01’lik hisse oranıyla Fenerbahçe’nin ardından geliyor. Galatasaray’ın bu hisse payı, kulübe finansal anlamda güçlü bir durum sağlıyor. Şirketin toplam piyasa değeri ise 10 milyar 368 milyon TL olarak hesaplandı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’DA EŞİT PAYLAR

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’de yüzde 51,01’lik hisseye sahipken, şirketin piyasa değeri 4 milyar 116 milyon TL olarak kaydedildi. Aynı şekilde Trabzonspor da Trabzonspor Sportif AŞ’deki yüzde 51’lik hisse oranıyla benzer bir konumda bulunuyor. Trabzonspor’un şirketinin piyasa değeri ise 7 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi.

KULÜPLERİN FUTBOL ŞİRKETLERİNE AİT PAY VE DEĞERLERİ

Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’nin sermayesi 1,2 milyar TL olarak belirlenirken, kulübün hissesi yüzde 51,01 oranında. Halka açık hisse oranı ise yüzde 48,99 olarak ifade ediliyor. Piyasa değeri de 4 milyar 116 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Bu veriler, Türk futbolundaki kulüplerin güç ve piyasa dinamiklerini gözler önüne seriyor.