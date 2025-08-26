Hangi Memur Ne Kadar Zam Alacak?

MEMURLAR VE EMEKLİLER İÇİN YENİ TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Toplam 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammı için Hakem Heyeti tarafından sunulan teklif kabul edildi. 2026 yılı için belirlenen ilk 6 ayda uygulanacak yüzde 11’lik ve ikinci 6 ayda uygulanacak yüzde 7’lik zam teklifinde değişiklik yapılmadı. 2027 yılının ilk 6 ayı için ise teklif 1 puan artırılarak yüzde 5’e çıkarıldı, diğer 6 ay için ise teklif yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDAKİ ARTIŞLAR

2025 Temmuz ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya çıkarken, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi. Bu maaş artışları, memurlar ve emekliler için önemli bir iyileştirme sağlıyor.