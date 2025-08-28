Gündem

Haraç İçin Kurşunlama Şüphelileri Gözaltında

İSTANBUL’DA HARAÇ OPERASYONU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, haraç almak amacıyla kurşunlama yapmış, tehdit ve gasp eylemlerine karışmış şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde yer alan tespit edilen adreslere düzenlendi.

BASKINLARDA ELDE EDİLENLER

Gerçekleştirilen baskınlar sonucunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 17 tabanca, 225 mermi, iki kask, iki mont ve bir çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca, adreslerde yapılan aramalarda 23 bin 400 lira ve 200 euro da bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sının çıkarıldıkları adliyelerce tutuklandığı, diğerleriyle ilgili işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.

Eski Başkan, Silahlı Saldırıya Uğradı

İstanbul Çekmeköy'deki bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski spor kulübü başkanı Tuncay Meriç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yaşamını yitirdi. Saldırgan aranıyor.
“TEKNOFEST Mavi Vatan Başladı”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 saat görevde olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına katıldığını belirtti. Güç durumlarının netliğini belirtmekten kaçındı.

