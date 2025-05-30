Haribo’dan Uyuşturucu Maddeli Ürünler!

ALMANYA MERKEZLİ HARİBO, HOLLANDADA UYUŞTURUCU MADDE İZİ BULDU

Almanya kökenli popüler şekerleme markası Haribo, Hollanda’da bazı ürünlerinde uyuşturucu maddelerin tespit edilmesinin ardından harekete geçti. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), Haribo’nun 1 kilogramlık “Happy Cola F!ZZ” şekerlemelerini tüketen bir ailenin sağlık problemleri yaşadığını bildirdi. Yapılan incelemelerde, üç farklı pakette uyuşturucu madde izlerine rastlandı.

TÜM ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILIYOR

Haribo yönetimi, tedbir amaçlı olarak Hollanda’daki bütün ürünlerini geri toplama kararı aldı. Geri çağırma işlemi kapsamında ürünlerin son tüketim tarihi Ocak 2026 olarak belirlendi. NVWA, esrar katkılı ürünlerin baş dönmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, tüketicilere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Haribo yetkilileri, olayın ciddiyetinin altını çizerek, polisle birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Şirket, söz konusu ürünlerin gerçekten Haribo üretimi mi yoksa sahte olup olmadığının henüz kesinleşmediğini ifade etti. Ayrıca Haribo, sadece Hollanda’daki ürünlerin geri çağrıldığını ve diğer ülkelerde satışta olan şekerlemelerin güvenli olduğunu açıkladı.