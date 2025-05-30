Dünya

Haribo Ürünleri İçin Geri Çağırma Başladı!

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HARİBO HAREKETE GEÇİYOR

Almanya merkezli tanınmış şekerleme markası Haribo, Hollanda’da bazı ürünlerinde uyuşturucu maddelere rastlanmasının ardından önlem alıyor. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), Haribo’nun 1 kilogramlık “Happy Cola F!ZZ” şekerlemelerini tüketen bir ailenin sağlık sorunları yaşadığını bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, üç farklı pakette uyuşturucu madde izleri bulundu.

TÜM ÜRÜNLER GERI ÇAĞRILIYOR

Haribo yönetimi, sadece tedbir amaçlı olarak Hollanda’daki tüm ürünlerini geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin son tüketim tarihinin Ocak 2026 olarak belirlendiği ifade edildi. NVWA, esrar katkılı ürünlerin baş dönmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek tüketicilere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

HARİBO’DAN AÇIKLAMA

Haribo yetkilileri, olayın oldukça ciddi olduğunu ve polisle birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü dile getirdi. Şirket, bu ürünlerin gerçekten Haribo üretimi olup olmadığının henüz netleşmediğini vurguladı. Haribo, yalnızca Hollanda’daki ürünlerin geri çağrıldığını ve diğer ülkelerde satılan şekerlemelerin güvenli olduğunu belirtti.

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