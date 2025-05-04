Harry’nin Barış Çağrısı: “Babama Konuşmuyorum”

PRENS HARRY’Yİ ENKAZA ÇEVİREN KORUMA DAVASI

New York Times’ın bildirdiğine göre, Prens Harry, 2 Mayıs 2025’te BBC’ye yaptığı duygusal bir röportajda, üç yıldır kanser tedavisi gören babası Kral Charles III’ün sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını itiraf etti. Kaliforniya’daki ikametinden yapılan konuşmada Sussex Dükü, ailesiyle yaşadığı acı verici ayrılığı sonlandırmayı ve barışmayı arzuladığını belirtti. Bu röportaj, Harry’nin Britanya’da kamu kaynaklı polis koruması için açtığı davayı kaybetmesinin hemen ardından yayınlandı ve güvenlik konusunun baba-oğulun ilişkisini zor bir duruma getirdiğini ortaya çıkardı.

BARIŞ İÇİN YAPILAN ÇAĞRI

Harry, röportajda, “Ailemle barışmak isterim. Artık savaşmanın bir anlamı yok. Hayat kıymetli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum. Bu güvenlik meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Ama barışmak güzel olurdu” şeklinde sözler söyledi. 76 yaşındaki Kral Charles, 2024 başında açıklanmayan bir kanser türüne yakalandığını duyurmuş ve haftalık tedavilere başlamıştı. Buckingham Sarayı, kralın tedavisinde ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda Kanada’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Ancak Harry, babasıyla iletişiminin koptuğunu ve sağlık durumu hakkında bilgi alamadığını ifade etti. Bu röportaj, Britanya’da kraliyet ailesine sağlanan otomatik polis korumasının 2020’de geri çekilmesine karşı açtığı davayı kaybetmesinden sonra geldi. 2020’de eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla ABD’ye taşınan Harry, güvenlik statüsünün düşürülmesinin ailesini riske attığını savunuyor. Cuma günü Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada Yargıç Geoffrey Vos, Harry’nin koruma statüsünün düşürülmesinin yasal olduğuna ve “Sussex Dükü’nün kraliyet görevlerinden çekilmesi ve Britanya’dan ayrılmasının öngörülebilir bir tepki” olduğuna dikkat çekti. Harry, söz konusu mahkeme kararının kendisini “bitkin ve bunalmış” hissettirildiğini ve güvenlik meselesinin ailesiyle arasındaki en son “tıkanma noktası” olduğunu belirtti. Babası Kral Charles’ın bu konuda bir çözüm bulabileceğini umduğunu söyleyen Harry, “Babamın elinde büyük bir yetki var. Uzmanlara alan tanımasıyla bu mesele çözülebilir” dedi. Ancak Buckingham Sarayı, mahkeme kararını desteklediğini açıklayarak uzlaşma sinyali vermedi.

Harry, 2023’te yayımlanan “Spare” (Yedek) isimli anı kitabında, kraliyet ailesiyle yaşadığı sorunları detaylandırmıştı. Kitap, babası ve ağabeyi Prens William ile olan çatışmalar, Meghan’a yönelik muamele ve kraliyet yaşamının zorlukları gibi konuları kapsıyordu. Röportajda, bu kitabın ailedeki ayrılığı derinleştirdiğini kabul eden Harry, “Elbette ailemden bazı kişiler kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Başka pek çok şey için de affetmeyecekler” şeklinde konuştu. Ancak, güvenlik davasının çözülmesi durumunda barışın mümkün olabileceğini belirtti.

DAVANIN GELİŞİMİ

Harry, 2020’de kraliyet görevlerinden ayrıldığında, Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi (RAVEC), onun ve ailesinin otomatik polis korumasını kaldırarak ziyaretlerde duruma göre güvenlik sağlanması yönünde karar aldı. Harry, bu kararın “haksız ve aşağılayıcı” olduğunu söyleyerek Eylül 2021’de yasal mücadeleye başladı. 2023’te güvenlik finansmanı davasını, Şubat 2024’te de ilk aşama davasını kaybetti. Nisan 2024’te sınırlı temyiz hakkı kazanan Harry, 2 Mayıs 2025’te Temyiz Mahkemesi’nde yeniden red cevabı aldı. Mahkeme, RAVEC’in politikalarına uygun hareket ettiğini, ancak Harry’nin güvenlik endişelerinin haklı olduğunu kabul etti.

Harry’nin avukatları, davada, Sussex Dükü’nün “düşük statüde muamele gördüğünü” ve ırkçılık ile aşırıcılığın tehditlerini artırdığını iddia etti. Harry, Daily Telegraph’a yaptığı açıklamada, özel dinlenen kanıtların “en kötü korkularını” doğruladığını ve davanın kendisini “bitkin” bıraktığını ifade etti.

KRAL CHARLES VE AİLE DİNAMİKLERİ

Kral Charles, Şubat 2024’te kanser teşhisi aldığında Harry ile kısa bir iletişim kurmuş; ancak sonrasında bağlantılarının koptuğu belirtiliyor. Harry, röportajda, babasının aramalarına ve mektuplarına yanıt vermediğini iddia etti. Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, Harry ile ailesi arasındaki uzaklığın “çok derin” olduğunu ifade ederken, eski BBC kraliyet muhabiri Jennie Bond, Charles’ın hastalığının uzlaşma umudu oluşturabileceğini söyledi. Ancak, Harry’nin ağabeyi Prens William ile görüşmediği ve ikisi arasında gergin bir ilişki olduğu biliniyor.