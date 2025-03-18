Gündem

Harvard, Orta Gelir Ailelerden Ücret Almayacak

harvard-orta-gelir-ailelerden-ucret-almayacak

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDEN YENİ FİNANSAL DESTEK KARARI

Harvard Üniversitesi, orta gelir düzeyindeki Amerikalı ailelerin çocukları için önemli bir karar almış bulunuyor. Üniversitenin, daha ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla yaptığı açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim döneminden başlayarak, yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti talep edilmeyecek.

100 BİN DOLARIN ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MASRAFLARI ÜSTLENİLECEK

Ek olarak, yıllık geliri 100 bin doların altında olan öğrenciler için öğrenim ücreti dışında konaklama, ulaşım, yemek ve sağlık sigortası gibi ek masraflar da üniversite tarafından karşılanacak. Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, bu adımın okulun finansal açıdan daha fazla öğrenciye ulaşmasını sağlayacağını ve tüm öğrencilerin perspektiflerini genişleterek entelektüel gelişimlerini destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca, okul yönetimi bu kararın, ABD’li ailelerin yaklaşık yüzde 86’sinin Harvard’ın sunduğu finansal desteklerden yararlanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Husiler: ABD’ye Daha Ağır Misilleme Yapacağız

Yemenli Husiler, ABD'nin saldırılarına devam etmesi durumunda güçlü ve rahatsız edici yanıtlar vereceklerini açıkladı.
Gündem

AB’nin Türkiye ile Savunma İşbirliği Hamlesi

Avrupa Birliği, Türkiye’nin güçlü savunma sanayisini ve NATO’daki önemli rolünü dikkate alarak, güvenlik ve savunma iş birliğini geliştirmek için yeni adımlar atıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.