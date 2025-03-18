Harvard, Orta Gelir Ailelerden Ücret Almayacak

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDEN YENİ FİNANSAL DESTEK KARARI

Harvard Üniversitesi, orta gelir düzeyindeki Amerikalı ailelerin çocukları için önemli bir karar almış bulunuyor. Üniversitenin, daha ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla yaptığı açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim döneminden başlayarak, yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti talep edilmeyecek.

100 BİN DOLARIN ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MASRAFLARI ÜSTLENİLECEK

Ek olarak, yıllık geliri 100 bin doların altında olan öğrenciler için öğrenim ücreti dışında konaklama, ulaşım, yemek ve sağlık sigortası gibi ek masraflar da üniversite tarafından karşılanacak. Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, bu adımın okulun finansal açıdan daha fazla öğrenciye ulaşmasını sağlayacağını ve tüm öğrencilerin perspektiflerini genişleterek entelektüel gelişimlerini destekleyeceğini ifade etti. Ayrıca, okul yönetimi bu kararın, ABD’li ailelerin yaklaşık yüzde 86’sinin Harvard’ın sunduğu finansal desteklerden yararlanmasına olanak tanıyacağını belirtti.