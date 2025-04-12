“Hasan Arat’a Saldırı Gerçekleşti”

BEŞİKTAŞ DIVAN KURULU TOPLANTISINDA GERGİNLİK

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı’na eski başkan Hasan Arat katıldı. Toplantının Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat arasında bir gerginlik yaşandı. Arat, kürsüde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Bu tartışmaların ardından, toplantıda Başkan Serdal Adalı UEFA’dan gelecek ceza hakkında açıklamalar yaptı.

UEFA CEZASI HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Başkan Serdal Adalı, toplantıda UEFA tarafından gelecek cezanın etkileri üzerine bilgi verdi. Toplantı sırasında Arat’ın yaşadığı durum başta olmak üzere genel olarak tartışmalar, çoğunlukla bu ciddi konular etrafında şekilleniyor.