Hasan Arat Geldi, Ortalık Karıştı! “Utanmaz Adam”

TOPLANTI DETAYLARI

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu’nda düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü’nün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı. Eski başkanlar Hasan Arat ve Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna katılım gösterdi. Toplantı öncesinde Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Arat, Yamantürk’e “Utanmaz adam” demesiyle birlikte, Yamantürk de “Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!” şeklinde karşılık verdi. Gerginliğin daha da büyümesini engelleyen araya girenlerin müdahalesinin ardından toplantı başladı.

YAMANTÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Toplantıda ilk sözü alan Tevfik Yamantürk, Hasan Arat’a yönelik ifadeler kullanarak dikkat çekti. Yamantürk, “Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş’a yakışmayacağı için bu işin üzerine burada fazla gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş’ın kültüründe düşene vurmamak var. Ancak, alıp da gidene, kaçıp da gidene mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı’nı, ister Katar Emiri’ni alsın, ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım” dedi.

MALİ DURUM RAPORU

Toplantıda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konular hakkında üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, Beşiktaş Kulübü’nün 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğunu açıkladı. Ayrıca, yapılan açıklamada kulübün 146 milyon 601 bin 680 liralık nakit ve benzerinin düşmesinin ardından net borcunun 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira olduğu belirtildi.