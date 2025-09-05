Hasan Babacan CHP Heyetinden Ayrıldı

İKİ SEÇİMİN ŞAİBELİ OLDUĞU İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleştirilen iki seçimin de şaibeli olduğunu belirten partililer, durumu mahkemeye taşıdı. CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığı mahkeme tarafından açıklandı. Bunun üzerine, Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarını onayladı ve İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanması kararı aldı.

KAYYUM ATAMASI YAPILDI

Mahkeme, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadı. Bu karar sonrasında, Gürsel Tekin, 4 kişilik çağrı heyetini kamuoyuna duyurdu. Ancak, heyette ilk ayrılık yaşandı ve mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atanan ekipte yer alan Hasan Babacan, heyetten çekildi. Babacan, yaptığı açıklamada “Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım.” dedi.

Hasan Babacan’ın mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi’nden ayrılması üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu, Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti.