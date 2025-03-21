HASAN İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan baba Hasan İmamoğlu, sessizliğini bozdu. Oğlunun gözaltına alınma süreci, diploma ve İmamoğlu inşaata yönelik el koyma konularında bazı açıklamalarda bulundu. Sözcü’den Saygı Öztürk ile yapılan mülakatta Hasan İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçişi hakkında şunları söyledi: “Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O dönemde aynı fakülteden yaklaşık 11 kişi daha nakil yaptı. Bu nakiller şahsa özel bir durum değil. İki üniversite arasında yapılan bir geçiş. Ayrıca bu durum, oğluma özgü bir mesele de değil. Diplomasının iptalinin neden yapıldığını kamuoyu değerlendiriyor.”

BABA HASAN İMAMOĞLU’NUN İFADESİ

Hasan İmamoğlu, Mehmet Cengiz ile uzun yıllara dayanan dostluğundan bahsederek, “Eskiden samimi arkadaştık. Aynı tarihlerde ticaret hayatına girdik. Aile şirketimiz benimle oğlum arasında. Ben böyle bir şey olursa Mehmet’e bakın dedim, onunla birlikteydik ticari hayatta. Ama Allah ona ‘Yürü kulum’ dedi, benim öyle üst düzey işim olmaz. Butik çalıştım ve alnımın akıyla hepsinden çıktım. Allah’a şükür, bundan da çıkacağım,” şeklinde konuştu.

Hasan İmamoğlu, şunları belirtti: “Bu ülke kolay kazanılmadı. Üzerinde dedem ve iki kardeşi şehit gitti. Şimdi soruyorum; niye şehit oldular? Rejim değiştirmek için ne gibi hamleler yapılıyor? 1960 ve 1980 ihtilallerini yaşadım. Darbe girişimleri de gördüm. Ama böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. 1960 ihtilalinde iken ilkokul talebesiydim, bizi zorla şarkı söyletmeye götürdüler. Ben buna hala kınıyorum. Şimdi, ‘Ahmet’i alın, Mehmet’i alın’ diyorlar. Niçin? Allah’tan başka kimseden korkum yok.”

AİLE VE GELECEK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Son olarak Hasan İmamoğlu, “Biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günler de hayırlısıyla geçer,” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.