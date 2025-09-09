Hasan Karateke, Evini Taşıdı

YIKIM KARARI VE KONTEYNER EVİN TAŞINMASI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Kızıl Güney Mahallesi’nde bulunan Hasan Karateke, orman sınırında bulunduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen konteyner evini 150 metre mesafedeki tapulu araziye taşımayı başardı. Karateke, 7 yıl önce inşa ettiği evini, orman sınırı sorunları nedeniyle taşımaya karar verdi.

TAŞIMA SÜRECİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER

Evin taşınma sürecine başlamadan önce, Karateke iş makinesi kullanarak yolu genişletmeye yöneldi. Yaklaşık 30 ton ağırlığındaki konteyner ev, altına yerleştirilen ahşap direkler ve demirlerle desteklenerek iş makinesi yardımıyla kaydırıldı. Üç gün süren yoğun bir çalışmanın ardından ev, Hasan Karateke’nin mülkü olan 150 metre ilerideki araziye başarıyla yerleştirildi.

GÜLEN ADAM FİLMİNE YOL AÇAN ANILAR

Hasan Karateke’nin bu yaratıcı çözümü, başrolünde usta komedyen Kemal Sunal’ın yer aldığı ‘Gülen Adam’ filmindeki ikonik ev taşıma sahnesini hatırlattı. Bu taşınma süreci, yerel halk arasında merak ve ilgiyle karşılandı.