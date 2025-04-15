Hastalık, Malikanede Farelerden Yayılıyor

Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD’nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle beraber ölü olarak bulundu. 65 yaşındaki Arakawa’nın hantavirüs adındaki kemirgen kaynaklı bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği, 95 yaşındaki Hackman’ın ise ileri derece Alzheimer hastalığı nedeniyle bir hafta sonra vefat ettiği açıklandı. Hackman’ın, eşi Arakawa’nın ölümünden habersiz olabileceği belirtildi. Çiftin 12 yaşındaki köpeğinin açlık ve susuzluktan öldüğü ortaya çıktı.

MALİKANEDE HASTALIK YAYILIYOR

Daily Mail’e göre, çiftin 4 milyon dolarlık malikanesinin ölümcül hastalık yayan farelerle dolu olduğu belirlendi. Ünlü çiftin evde ölü bulunmasının ardından bir hafta geçtikten sonra, New Mexico Halk Sağlığı Departmanı evde sağlık değerlendirmesi gerçekleştirdi. Çiftin mülkündeki 8 ayrı müştemilatta ölü kemirgenler ve yuvalarının bulunduğu tespit edildi. Bu durum, hantavirüs için bir üreme alanı oluşturduğu bilgisi ortaya çıkardı. Ölümcül hantavirüs, genellikle bodrum veya çatı katındaki kemirgen idrar ve dışkılarından yayılıyor. Malikanenin farklı bölgelerinde hayvan dışkılarına ve ölü kemirgenlere rastlandı. Ancak yetkililer evin ana yaşam alanının kemirgen istilası belirtileri olmadan “düşük riskli” olarak değerlendirildiğini belirtti.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, ilk kez 1978’de Güney Kore’de ölümcül bir hastalık olarak kayıtlara geçti. Kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşabilen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir RNA virüsü olmasıyla dikkat çekiyor. Hantavirüs, enfekte kemirgenlerin dışkısı, idrarı veya tükürüğü ile insanlara geçebiliyor. Bu hayvanların atıklarıyla kirlenmiş ortamlarda, özellikle temizlik yaparken ya da doğrudan temas durumlarında bulaşma riski artıyor. İnsandan insana geçiş ise oldukça nadir görülüyor.