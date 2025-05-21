Hastane Kan Gölü Olmuş! Saldırı!

KADIN CİNAYETİ HASTANEDE GERÇEKLEŞTİ

Kahramanmaraş’ta, Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi’nde yer alan özel bir hastane, bir kadın cinayetinin gerçekleştiği yer oldu. Olayda, hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 42 yaşındaki Eser Karaca, ayrıldığı eşi A.A. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Eser Karaca’ya hastanede çalışan mesai arkadaşları ilk sağlık müdahalesini yaptı ancak bu çabalar, hayatını kurtarmaya yetmedi ve Karaca hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı A.A., silahı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Bölgeye hemen çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olay yeri inceleme çalışmaları sürerken, bölgede operasyon yapan polis ekipleri, şüpheli A.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.