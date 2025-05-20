Hatay’da Öğrenciye Hakaret İddiası!

ÖĞRENCİYE HAKARET İDDİASI

Hatay’ın Erzin ilçesinde bulunan bir okulda, bir öğretmen tarafından bir öğrenciye hakaret edildi. Başörtülü ortaokul öğrencisi, Fen Bilgisi öğretmeninin kötü muamelesine maruz kaldı. Öğretmen, bir arkadaşından kalem almak için arkasını dönen öğrencinin başörtüsünü almak suretiyle olayı gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİNİN AÇIKLAMASI

Olayın tanığı olan 5’inci sınıf öğrencisi H.K. yaşananları şu şekilde aktardı: “Fen dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek ‘karabaş dön önüne’ dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söylemiştim.”

BABA ŞİKAYETTE BULUNDU

Öğrenci, akşam eve gittiğinde olayı babasına anlattı. Baba, öğretmen hakkında gerekli yerlere hem sözlü hem de yazılı şikayette bulundu. “Kızım okul servisinden indi. Yanıma geldi ağlayarak. Ben de bunun üzerine o öğretmeni aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki ‘ben kızınızdan özür diledim. Sizden de özür diliyorum’ ama dedi ‘özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz'” dedi. Baba, önce okul idaresiyle görüştü, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, AÇIĞA ALINDI

Fen Bilgisi öğretmeninin hakkındaki hakaret iddialarıyla ilgili Hatay Valiliği idari soruşturma başlattı. Öğretmen açığa alındı. 5’inci sınıf öğrencisi, kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği öğretmeninin bir daha dersine girmesini istemediğini ifade etti.