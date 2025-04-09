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Hatay’da Sahipsiz Köpekler Kadına Saldırdı

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BAŞIBOŞ KÖPEKLER TEPKİ ÇEKİYOR

Başlı başına bir sorun haline gelen başıboş köpekler, yerel yönetimlerin yasal düzenlemelerine rağmen hala büyük bir tehlike oluşturuyor. Bazı belediyeler, bu düzenlemeleri gerektiği şekilde uygulamıyor ve sonucunda başıboş köpeklerin saldırıları devam ediyor.

ARSUZ’DA GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Bu tür saldırılara bir örnek, Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Karaağaç Mahallesi’nde yolda yürüyen bir kadına, çok sayıda sahipsiz köpek saldırdı. Kadın, kendisini savunmaya çalışırken yere düştü.

MAHALLE SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ

Hafif yaralanan kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Vatandaşların müdahale etmesiyle sahipsiz köpekler uzaklaştı. Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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