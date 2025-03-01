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Hatay’da Servis Tırla Çarpıştı: 6 Ölü

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KAZANIN YAŞANDIĞI YER VE SEBEBİ

Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu üzerindeki Üzümdalı mevkiinde meydana geldi. Yolcu servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı park halindeki bir tıra çarptı. Bu çarpma sonucu araç içerisinde bulunan yolcular ağır şekilde etkilendi.

AÇIKLAMA VE MÜDAHALE

Olay sonrası ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi görev yerlerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk bulgulara göre 6 kişinin yaşamını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, çevredeki hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın sebebine dair yetkililer araştırma başlattı. Yaralıların durumu ve olayın detayları ile ilgili incelemeler devam ediyor.

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