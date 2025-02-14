Hatay’daki Deprem Sonrası İlk Duruşma Yapıldı

KIRIKHAN’DA KUPİK APARTMANI DAVASI BAŞLADI

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, 6 Şubat’ta gerçekleşen depremler sonucunda yıkılan Kupik Apartmanı’nın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. Bu yıkımda 55 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Duruşmada sanık müteahhit Ziyadin Kupik, binada kullanılan malzemelerin yönetmeliklere uygun ve dayanıklı olduğunu öne sürdü. Ancak, binada yakınlarını kaybeden aileler, betonun elle kırıldığını ve bina altında kolon kesimi yapıldığını iddia etti. Kupik Apartmanı, Kırıkhan’ın Kurtuluş Mahallesi’nde yer almakta ve büyük depremin ardından tamamen yıkılmıştı. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanın inşası ile sorumlu olan arsa sahibi ve müteahhit Ziyadin Kupik ile tadilat projesinin statik hesap müellifi inşaat mühendisi Nezir Günay’a, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla dava açtı.

MÜTEAHHİT KUPİK’İN SAVUNMASI

Duruşmada ilk olarak sanık Ziyadin Kupik’e söz verildi. Tutuksuz sanık Kupik, binanın bulunduğu yerin Kırıkhan Belediyesi’ne ait olduğunu ve belediye onayı ile inşaatın başladığını vurguladı. Müteahhit olarak kendisinin yüzde 75 oranında iş yaptığını belirten Kupik, “Altı daireyi belediyeye verdim. Belediye kontrol etmeden hiçbir şey yapmaz. Binanın kolonlarının kesilmesi hakkında bilgim yok. Binaya yapılan çatı konusunda da bir bilgim yok. 2003 yılına kadar orada hiç dairem yoktu” dedi. Ayrıca, binanın inşaatında tüm aşamaların yeterince yapıldığını ve malzemelerin dayanıklı olduğunu ifade eden Kupik, “Ben 1980’den beri müteahhitlik yapıyorum. Binanın altında Kimpaş Market tarafından kolon kesildiğini deprem sonrası duydum. Gözlerimle görmedim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

İNŞAATTAKİ SORUMLULUKLAR

Kırıkhan’daki binalarda çalışan Necmi Özat, duruşmada tanık olarak dinlendi. Özat, projenin sekiz kat olarak geldiğini ve buna uygun bir şekilde inşaat yaptıklarını söyledi. İnşaatın mühendis tarafından kontrol edildiğini vurgulayan Özat, “Kırıkhan’da çalıştığım hiçbir binada yıkım olmadı. Bu binanın neden yıkıldığına dair bir bilgim yok” dedi. Ayrıca binanın yapısında perdelerin ve taşıyıcı kolonların bulunduğunu belirtti. İnşaat esnasında çimento eksikliği olmadığını savunan Özat, binanın neden yıkıldığına dair bir açıklama sağlayamadı.

MÜŞTEKİLERDEN AÇIKLAMALAR

Kupik Apartmanı’nda yakınlarını kaybeden ailesi duruşmada, binada kolon kesildiğine dair iddialarda bulundu. Müştekilerden biri, arama kurtarma sırasında betonun elle kırıldığını ve binanın yanından geçen TIR’ların bina üzerinde sarsıntıya yol açtığını belirtti. Ayrıca, deprem öncesinde binada içe dönük bir esneme olduğuna dikkat çekti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi.

BASIN AÇIKLAMASINDA SUÇLAMALAR

Duruşma sonrasında Kırıkhan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan mağdur aileler ve avukatları, yargının güçlü kişiler tarafından korunduğunu savundu. Avukat Bülent Akbay, kolon kesmeye dair somut delillerin olmasına rağmen bu delillerin araştırılması konusunda taleplerinin reddedildiğini ifade etti. “Müteahhit ilkokul mezunu olduğu halde bu binaları yapmış. Rant uğruna insanlar ölüme sürüklendi” diyen Akbay, iki yıldır delillerin toplanmadığına ve insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğine dikkat çekti.

IDDIANAMEMİZDE KUSURLU BULUNANLAR

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Kupik Apartmanı’nın 1997 Deprem Yönetmeliği’ne uymadan inşa edildiği ve gerekli malzeme dayanımlarının sağlanmadığı, zemin etüdü yapılmadan hesapların yapıldığı kaydedildi. Ayrıca, Kırıkhan Belediyesi Başkanı İsmail Turan’a da usulsüz ruhsat onaylama ve uygun olmayan projeleri onaylama nedeniyle kusur atfedildi. Ancak, Turan’ın 2020’de yaşamını yitirmesi sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.