Hatay Havalimanı’nda Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

HATAY HAVALİMANI’NDA ONARIM ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRÜYOR

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’ndaki onarım ve geliştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yürütülen 1. etap çalışmalarında sona yaklaşılmakta olduğunu dile getirerek, eylülde yeni yardımcı pist ve apronun faaliyete gireceğini aktardı. Deprem sonrası hasar gören havalimanında yapılan onarım ve iyileştirmelerin sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Pistin 2 bin 82 metrelik bölümünde yapılan güçlendirme ve iyileştirmeler sayesinde 29 Mart 2024’te çift yönlü uçuş operasyonları yeniden başlayacak” hatırlatmasında bulundu.

YENİ PİST VE APRON EYLÜL’DE HİZMETE GİRECEK

Uraloğlu, Eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni yardımcı pistin ve 10 uçak kapasiteli apronun operasyona alınacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu pist ile apron geçişini sağlayacak bağlantı taksi yolu, yeni regülatör ve ısı merkezi binalarını da tamamlayarak hizmete alacağız. Böylece, Hatay Havalimanı’nın operasyon kapasitesi artacak, hava trafiğine uygun olan saat aralıkları uzatılacak ve park kapasitesine bağlı olarak sefer sayısı artırılabilecek.”

ANA PİSTİN YENİLENME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ana pistin yenilenme süreçlerinin de sürdüğünü aktaran Uraloğlu, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer yapısal iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Hatay Havalimanı, gerçekleştirilen bu çalışmalarla yeniden kazançlı bir süreç içinde hizmet vermeye hazırlanıyor.