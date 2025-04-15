Hatimoğulları: PKK’nın Fesih Kongresi Hakkında Bilgimiz Yok

DEM PARTİSİ’NDEN BARİŞ SÜRECİNE DESTEK AÇIKLAMALARI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Barış süreci, demokratikleşme ve küresel gelişmeler üzerine yorumlar yapan Hatimoğulları, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 1 Ekim’de başlayan ve 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla hızlanan barış sürecinin altı ayı geride bıraktığını belirtti. Hatimoğulları, “1 Ekim’de başlayan ve 27 Şubat’ta Sayın Öcalan’ın tarihi çağrısıyla taşlanan barış ve demokratik toplum süreci üzerinden tam 6 ay geçti. Bu altı aylık süreçte parti olarak bir gün bile yerimizde durmadık. Asya’dan Okyanusya’ya, oradan Avrupa’ya kadar dünyanın dört bir yanını dolaştık ve her yerde heyetlerimiz bu süreci dünya ülkeleriyle paylaştı. Türkiye’nin dört bir yanında, il il, ilçe ilçe dolaştık, halklarımızla barışı konuştuk,” dedi. Ayrıca, “100 bine yakın yurttaşımızla barış için açık ve şeffaf haliyle toplantılar gerçekleştirdik. Şimdi de 10 binlerce barış gönüllüsü ile tek tek ev ziyaretlerine başlıyoruz,” diye ekledi.

İKTİDARA SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, “Görüşme olumlu geçti. Ama açık konuşalım ki aradan iki ay geçmesine rağmen çağrıya denk düşen bir adım ve bir iradeyi henüz göremedik,” açıklamasında bulundu. Toplumdaki güven krizine dikkat çekti: “Toplum net konuşuyor, son derece makul konuşuyor, son derece de rasyonel ifade ediyor. Diyor ki: İktidar neden adım atmıyor? Bu süreç neden hep tek taraflı ilerliyor? Bir oyalama mı var?”

BARİŞ İÇİN ÖNERİLER

Barış ortamı için gerekli adımları sıralamakta olan Hatimoğulları, “Öcalan’ın çalışma ve iletişim özgürlüğünün sağlanması, Meclis’in silahsızlandırma süreci için bir yasa çıkarabilmesi, Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanunu teklifinin hazırlanması ve hep birlikte bu kanunun Meclis’ten çıkarılması,” önerilerini sıraladı. Bu adımların atılması durumunda tüm Türkiye’nin rahat bir nefes alacağını ifade etti.

KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜNDEM

Küresel ve bölgesel gelişmelere de değinen Hatimoğulları, ABD’nin vergi politikalarının, “vergi politikaları teknoloji, ticaret ve jeopolitik güç savaşlarının enstrümanına dönüşüyor,” ifadesini kullandı. Ortadoğu’da artan çatışma riskine işaret ederek, “Son dört yılda dünya genelindeki silah ithalatının yüzde 27’si Ortadoğu ülkelerine yapıldı,” bilgisini verdi. Ayrıca, İran’a Kürtler, Beluçlar ve kadınların taleplerine kulak verme çağrısında bulundu. Suriye’de Alevilere yönelik baskılara da dikkat çekerek, “Bu baskılar son bulmalıdır,” dedi.

KADINLAR VE GENÇLERİN ROLÜ

Kadınların barış sürecindeki kritik rolüne vurgu yapan Hatimoğulları, “Kadınlar barış istiyor. DEM Parti Kadın Meclisi olarak Türkiye’nin dört bir yanında kadın örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirdik. Barışın toplumsallaşmasında kadınlar öncüdür,” şeklinde konuştu. Ayrıca gençlik hareketlerini selamlayarak, “Gençler, öğrenciler haykırıyor: ‘Bu ülke bizim. Bugün de bizim, yarın da bizim,’” ifadesine yer verdi.

EĞİTİM VE EKONOMİ ELEŞTİRLERİ

Eğitimdeki atama sorunlarına dikkat çeken Hatimoğulları, “Atamalar, görevlendirmeler, tayinler şeffaf ve liyakate dayalı olmalı,” dedi. Aynı zamanda ekonomik krizi eleştirerek, “Yurttaş ucuz yumurta almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Düğünler artık iki saatlik. Mini düğün, mini yaşam, ama iktidara saraylarda şaşalı hayat,” ifadelerini kullandı. Don felaketi nedeniyle tarımın zarar gördüğünü vurgulayarak, Tarım Bakanlığı’nı üreticilerin zararını karşılamaya çağırdı.

PKK’NIN FESİH KONGRESİNE DAİR AÇIKLAMALAR

PKK’nın fesih kongresiyle ilgili sorulara karşılık veren Hatimoğulları, “PKK’nın fesih kongresiyle ilgili tarihe ilişkin bizde herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak bu sürecin bazı yasal adımların ve somut adımların atılmasıyla birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin gelişeceğine, yapılacağına dair bir genel bilgi var. Ama onun dışında tarihe ilişkin olarak bizde bir bilgi yok,” şeklinde yanıtladı. Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik ve umut hakkı gibi konulara değinerek, “Bu başlıklar elbette görüşmede ele alınacak. Ancak demokratikleşme yönünde adımlar atılması sadece yeni yasa çıkarmakla değil, mevcut Anayasa’nın uygulanmasıyla da mümkündür,” dedi. Ayrıca hasta tutsakların durumu ve keyfi uzatılan mahpuslar için düzenleme yapılmasının önemine dikkat çekti.