Hatimoğulları: PKK’ya Dair Bilgi Yok

BARIŞ SÜRECİ VE DEMOKRATİKLEŞME ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin detaylı açıklamalar yaptı. Barış sürecinin, demokratikleşmenin ve küresel gelişmelerin önemine değinen Hatimoğulları, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 1 Ekim’de başlayan ve 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla güç kazanan barış sürecinin üzerinden altı ay geçtiğini ifade etti. “1 Ekim’de başlayan ve 27 Şubat’ta Sayın Öcalan’ın tarihi çağrısıyla taşlanan barış ve demokratik toplum süreci üzerinden tam 6 ay geçti. Bu altı aylık süreçte parti olarak bir gün bile yerimizde durmadık. Asya’dan Okyanusya’ya, oradan Avrupa’ya kadar dünyanın dört bir yanını dolaştık ve her yerde heyetlerimiz bu süreci dünya ülkeleriyle paylaştı. Türkiye’nin dört bir yanında, il il, ilçe ilçe dolaştık, halklarımızla barışı konuştuk,” dedi.

KAMUOYUNA YANSIYAN BARİŞ TALEBİ

Hatimoğulları, 100 bine yakın yurttaşla barış adına açık ve şeffaf toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtip, “Şimdi de 10 binlerce barış gönüllüsü ile tek tek ev ziyaretlerine başlıyoruz,” diyerek kamuoyunun bu sürece verdiği destek hakkında bilgi verdi. Toplumun barış talebine dikkat çeken Hatimoğulları, “Toplum barış istiyor. Halk barış istiyor. Ve herkes buna hazır. ‘Barışı esnetin, uzatın’ yaklaşımına da toplum karşı. ‘Barış istiyoruz, acil, hemen!’ diyorlar,” şeklinde konuştu.

SOMUT ADIMLAR BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyetinin gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Hatimoğulları, görüşmenin olumlu geçtiğini ancak üzerinden iki ay geçmesine rağmen, “çağrıya denk düşen bir adım ve bir irade” göremediklerini vurguladı. Toplumdaki güven krizine işaret eden Hatimoğulları, “Toplum net konuşuyor, son derece makul konuşuyor, son derece de rasyonel ifade ediyor. Diyor ki: İktidar neden adım atmıyor? Bu süreç neden hep tek taraflı ilerliyor? Bir oyalama mı var?” dedi.

BARIŞ İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Barış için gerekli adımları sıralayan Hatimoğulları, şunları önerdi: “Öcalan’ın çalışma ve iletişim özgürlüğünün sağlanması, Meclis’in silahsızlandırma süreci için bir yasa çıkarabilmesi, Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanunu teklifinin hazırlanması ve hep birlikte bu kanunun Meclis’ten çıkarılması.” Bu adımların atılması halinde “tüm Türkiye’nin rahat bir nefes alacağını” sözlerine ekledi.

KÜRESEL VE BÖLGESEL GELİŞMELERE DİKKAT

Küresel ve bölgesel gündeme de değinen Hatimoğulları, ABD’nin vergi politikalarını hatırlatarak, “Vergi politikaları teknoloji, ticaret ve jeopolitik güç savaşlarının enstrümanına dönüşüyor,” ifadesini kullandı. Ortadoğu’daki çatışma riskine dikkat çeken Hatimoğulları, “Son dört yılda dünya genelindeki silah ithalatının yüzde 27’si Ortadoğu ülkelerine yapıldı,” bilgisini paylaştı. İran’a, Kürtler, Beluçlar ve kadınların taleplerine kulak verme çağrısı yaparak, Suriye’deki Alevilere yönelik baskıların sona ermesi gerektiğini belirtti.

KADIN VE GENÇLERİN ROLÜ

Kadınların barış sürecindeki önemine vurgu yapan Hatimoğulları, “Kadınlar barış istiyor. DEM Parti Kadın Meclisi olarak Türkiye’nin dört bir yanında kadın örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirdik. Barışın toplumsallaşmasında kadınlar öncüdür,” dedi. Gençlere de dikkat çeken Hatimoğulları, “Gençler, öğrenciler haykırıyor: ‘Bu ülke bizim. Bugün de bizim, yarın da bizim,’” ifadeleriyle gençlik hareketlerine selam gönderdi.

EĞİTİM VE EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ

Eğitim alanındaki sorunlara değinen Hatimoğulları, “Atamalar, görevlendirmeler, tayinler şeffaf ve liyakate dayalı olmalı,” şeklinde konuştu. Ekonomik krizi eleştirerek, “Yurttaş ucuz yumurta almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Düğünler artık iki saatlik. Mini düğün, mini yaşam, ama iktidara saraylarda şaşalı hayat,” dedi. Tarım sektöründeki don felaketinin zararlarını aktararak, Tarım Bakanlığı’na üreticilerin zararını karşılaması için çağrıda bulundu.

PKK’NIN FESİH KONGRESİ HAKKINDA

Gazetecilerin PKK’nın fesih kongresiyle ilgili sorusuna yanıt veren Hatimoğulları, “PKK’nın fesih kongresiyle ilgili tarihe ilişkin bizde herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak bu sürecin bazı yasal adımların ve somut adımların atılmasıyla birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin gelişeceğine dair bir genel bilgi var. Ama onun dışında tarihe ilişkin olarak bizde bir bilgi yok,” ifade etti. Terörle Mücadele Kanunu ve umut hakkı konularına da değinen Hatimoğulları, bu başlıkların görüşmelerde ele alınacağını, demokratikleşme yönünde atılacak adımların yalnızca yeni yasa çıkarmakla değil, mevcut Anayasa’nın uygulanmasıyla sağlanabileceğini belirtti. Hasta tutsakların durumu ve infazları keyfi uzatılan mahpuslar için düzenlemelerin önemine vurgu yaptı.