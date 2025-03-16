Hava Durumu: Şiddetli Rüzgar Uyarısı

ÜLKE GENELİNDE BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) hava durumu tahminlerine göre, bugün Türkiye genelinde yağış görünmüyor. Bununla birlikte, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde şiddetli rüzgarın etkisi altında kalması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde devam etmesi öngörülüyor. Doğu kesimlerde ise buzlanma, don, pus ve sis gibi hava olaylarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

HAVA DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

MGM’nin raporuna göre, yurt genelinde hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Trakya’da zamanla çok bulutlu bir hava durumu hâkim olacak. Sabah ve gece vakitlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları, iç ve doğu bölgelerde ise pus ve yer yer sis yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapılıyor. Bu nedenle vatandaşların bu risklere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. MGM, bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade ediyor. Şiddetli rüzgarın ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi: Bursa 31°C, Edirne 27°C, İstanbul 24°C, Kocaeli 30°C

Ege Bölgesi: Afyon 26°C, Denizli 30°C, İzmir 28°C, Muğla 24°C

Akdeniz Bölgesi: Adana 30°C, Antalya 26°C, Hatay 30°C, Mersin 26°C

İç Anadolu Bölgesi: Ankara 27°C, Eskişehir 26°C, Konya 28°C, Nevşehir 26°C

Karadeniz Bölgesi: Bolu 27°C, Düzce 30°C, Sinop 26°C, Zonguldak 28°C, Artvin 24°C, Samsun 28°C, Trabzon 24°C

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum 17°C, Kars 18°C, Malatya 25°C, Van 11°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır 27°C, Gaziantep 29°C, Siirt 26°C, Şanlıurfa 29°C