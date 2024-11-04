Hava Sıcaklıklarında Düşüş Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki sıcaklıklar 5 ila 9 derece azalacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemirci, önceki günden itibaren hava sıcaklıklarının düştüğünü ifade ediyor ve kuzey, iç ve doğu kesimlerindeki sıcaklıkların 5 ila 9 derece kadar gerileyeceğini aktarıyor. Özdemirci, iç ve kuzey bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olduğunu, diğer yerlerde ise normaller civarında seyrettiğini belirtiyor.

YAĞIŞLI HAVA BEKLENTİSİ

Yarın, yurdun kuzey kesimleri ile Karadeniz Bölgesi’nde yağışlı havanın hâkim olacağını dile getiren Özdemirci, “Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak’ta aralıklı yağışlar var. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ardahan ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyoruz.” diye konuşuyor. Özdemirci, yarın Doğu Karadeniz kıyılarında, özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve şiddetli yağış olacağını da aktararak, vatandaşları olası sel felaketine karşı uyarıyor. Çarşamba günü sadece Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışların görülmesi bekleniyor, ardından ise yurt genelinde yağış beklenmiyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Özdemirci, Türkiye’nin 3 büyükşehrinin hava tahminini de paylaşıyor. İstanbul’da önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor ve genellikle açık bir havanın hâkim olacağı bildirilirken, sıcaklıkların yarın 8-16, çarşamba 10-15 ve perşembe 10-17 derece olacağı ifade ediliyor. İzmir’de de yağış beklenmiyor ve gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece arasında olacağı belirtiliyor. Ankara’da az bulutlu bir havanın olacağı ve yağış beklenmediği ortaya koyuluyor. Özdemirci, “Yarın ve çarşamba geceleri yer yer pus olayı görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba gecesi eksi 1, gündüz 12, perşembe gecesi eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekleniyor.” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerdeki sıcaklıkların önümüzdeki 4-5 gün içinde eksilere düşeceği bilgisi ile zirai don uyarısında bulunuyor.