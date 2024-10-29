Hava Soğuyor, Kar Yağışı Bekleniyor!

SICAKLIK DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR

İstanbul da dahil olmak üzere sıcaklıkların 7 derece birden düşeceği bildiriliyor. Meteoroloji, hava durumu haritasını güncelledi ve birçok bölge için yeni uyarılar geldi. Bazı yerlerde kar yağışı şiddetini artıracakken, birçok kenti kuvvetli sağanak su basabiliyor. Havanın durumuyla ilgili daha fazla detay araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava tahminlerine göre: Yurdun kuzey bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi olabiliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmuyor. Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde ara sıra orta kuvvette esecek.

GÜZEL HAVA GÜNLERİ SONLANIYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bu akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Anadolu yakasının doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sıcaklık değişmiyor. Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son “güzel hava günleri” olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara, Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz’in iç ve yükseklerine kar yağışı görülecek.”

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi olabiliyor.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve sis olabileceği düşünülüyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olabiliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor.